В Вытегре "Ночь музеев" пройдет на подводной лодке

В Вытегре приглашают провести «Ночь музеев» на подводной лодке Б- 440. 18 мая она будет открыта для посетителей с 18 до 22 часов.

Экспозиция музея максимально приближена к реальной обстановке, которая окружает подводников во время несения службы. Подводная лодка состоит из семи отсеков и четырех аккумуляторных ям. В этих помещениях участники смогут познакомиться с несколькими выставками: «Морская атрибутика», «Навигационные огни», «Место службы – океан», «Флотский сувенир» и другими. Выставка художника-мариниста Сергея Чертенкова расскажет об истории подводного флота. Среди работ: «Онежская военная флотилия», «Вытегоры-подводники», «Знай своих адмиралов», «История создания подводного флота России», «Катастрофы Подводного Флота и спасательные операции», «Курск». Фотовыставка «Как все начиналось» познакомит участников «Ночи музеев» с тем, как выглядела «Б-440» до переоборудования в музей.

-100000 миль и 500 километров. Именно столько прошла дизельная подводная лодка «Б-440» прежде чем встать на вечную стоянку в городе Вытегра Вологодской области. Ее ждала судьба любой подлодки, списанной на берег по возрасту, но счастливый шанс позволил «Б-440» обрести на берегу новый адрес приписки и продолжить свою легендарную жизнь на земле, на которой жили и живут тысячи моряков, в том числе и подводников. Побывать на подводной лодке можно будет 18 мая с 18 до 22 часов,- сообщает cultinfo.ru

«Ночь музеев» в Вытегорском краеведческом музее начнется в 18:00. Участников ждет "Полосатый квест", салон госпожи Тумановой, интерактивная программа «В гостях у бабушки Маланьи», программа Пещера древнего человека, мастер-класс «История в рамке», выставки «Цветочная гармония», «Вытегра глазами художников» и «Магия вышивки».

Посетить на «Ночь музеев» музей «Подводная лодка Б-440» (Вытегра, ул.Комсомольская, 15) и Вытегорский краеведческий музей (Вытегра, пр. Победы, 4) можно будет по единому билету. Стоимость: 100 рублей. Для детей вход бесплатный.