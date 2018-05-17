Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей

17.05.2018 [Общество]

Проект ремонта пешеходного Красного моста в Вологде отправлен на экспертизу. Согласно смете, ремонт сооружения обойдется бюджету в 51 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Смета в 51 млн рублей предполагает в первую очередь замену фундамента и опор входных групп, где сосредоточена главная проблема.  По итогу они будут полностью обновлены и выложены гранитной плиткой. Будет снято и обновлено покрытие по всей длине моста, уложена гидроизоляция, установлено новое ограждение. Планируется установка освещения и декоративной подсветки самой конструкции. Проект направлен на экспертизу, ее решение  будет известно на следующей неделе. Департаментом городского хозяйства начаты конкурсные процедуры. В конце мая планируем объявить аукцион на проведение этих работ. В середине июня должен быть известен подрядчик, - пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

В данный момент городские власти ведут переговоры с правительством области о выделении части суммы из регионального резервного фонда.  Кроме того, на сессии  Вологодской городской Думы 24 мая будут внесены необходимые поправки в  городской бюджет на 2018 год.

Решается вопрос об установке на период ремонта понтонного моста. Уже проведены переговоры с военнослужащими  из бригады железнодорожных войск, которая базируется в Ярославле. Они подтвердили, что это технически возможно, и дали принципиальное согласие предоставить Вологде понтонный мост. Специалисты выезжали  на место, провели необходимые замеры. Сейчас необходимо согласовать эти  шаги с  заинтересованными ведомствами , в частности, с Министерством обороны, сегодня соответствующее письмо будет туда направлено. 

Напомним, одна из плит пешеходного Красного моста обрушилась вечером 11 мая. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на входных группах моста. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела. В тот же вечер движение по нему было официально запрещено, на следующий день провал закрыли деревянными щитами.

Городские власти планируют провести капитальный ремонт моста к 1 сентября. Как удалось выяснить Newsvo, контракт на ремонт сооружения был заключен еще в 2011 году, заказчиком выступал Градостроительный центр Вологды, а исполнителем - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Однако работы так и не были выполнены -  градцентр, который является подведомственным учреждением администрации Вологды, составил аукционную документацию с такими противоречивыми условиями, что сделать ремонт, соблюдая их, было просто невозможно.

Сейчас в связи с аварийным состоянием проход через мост закрыт с помощью металлических  ограждений, территория оцеплена сигнальными лентами, выставлены предупреждающие таблички. У моста ежедневно в пиковые часы, утром, в обед и вечером, дежурят спасатели, также на месте работают народные дружинники.

В ближайшее время на входных группах моста будут разобраны ступени, чтобы предотвратить попытки перехода аварийного сооружения вологжанами. К выходным эти работы должны быть выполнены.

Тэги: Красный мост
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