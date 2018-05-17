В Кадуйском районе мужчина получил ожоги лица во время пожара
17.05.2018 [Происшествия]
В Кадуйском районе мужчина получил ожоги лица во время пожара. Инцидент произошел сегодня ночью в поселке Нижнее.
Возгорание произошло в двухэтажном кирпичном 16-квартирном жилом доме, в квартире на первом этаже. Сигнал поступил на пульт "01" в 2:30, спустя 8 минут пожарные уже были на месте, возгорание ликвидировали полностью к 2:45.
- Пострадал хозяин квартиры, 41-летний мужчина. Он получил ожоги лица первой степени. От госпитализации отказался. Площадь пожара составила 2 кв. метра. Повреждены телевизор и кресло. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении,- рассказали в пресс-службе УМЧС по Вологодской области.