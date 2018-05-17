В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери

В Вологде у троллейбуса №4 на ходу отвалились двери. Инцидент произошел сегодня на улице Мира.

Житель города выложил в соцсеть видео, на котором видно, как мужчина несет за проехавшим троллейбусом дверь.

В диспетчерской «Вологдаэлектротранса» корреспонденту Newsvo подтвердили, что один из троллейбусов 4 маршрута сегодня утром сошел с линии и был отправлен в депо из-за неисправности, однако характер этой неисправности уточнить отказались.

Напомним, маршрут №4 – последний из троллейбусных в городе. С 16 апреля ООО «Трансвод» приостановило движение троллейбусов № 1 и № 2.