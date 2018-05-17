Вологжанин Александр Беляев выиграл золото всероссийских соревнований по плаванию

17.05.2018 [Спорт]

Вологжанин Александр Беляев завоевал первое место на всероссийских соревнованиях по плаванию. Чемпионат России по плаванию, среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проходил в Московской области с 10 по 17 мая. В нем приняли участие более 260 спортсменов из 41 региона России. Они боролись за 132 комплекта медалей в 5 дисциплинах.

Вологжанин Александр Беляев, выступающий в соревновательном классе S5, стал чемпионом на дистанции 50 метров баттерфляем. Кроме того, Александр повторил прошлогодний результат, выиграв серебряную медаль на дистанции 50 метров (на спине).

Тэги: плавание
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