В Вологде 16-летнего подростка приговорили к условному сроку за торговлю наркотиками

17.05.2018 [Происшествия]

В Вологде вынесли приговор 16-летнему подростку, обвиняемому в торговле наркотиками, сообщает региональное управление следственного комитета.

Следствием и судом было  установлено, что в январе-феврале 2018 года вологжанин, ранее употреблявший наркотики, через интернет вступил в сговор на распространение запрещенных веществ.

- Подросток намеревался за денежное вознаграждение получать и расфасовывать запрещенные к обороту средства, а затем прятать его в условленных местах. При попытке сбыть приобретенное наркотическое средство массой 0,018 грамм обвиняемый был задержан сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Вологде, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Приговором суда подростку назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. В течение этого срока мальчика обязали не менять постоянное место жительства без согласия правоохранителей, ежемесячно являться на регистрацию, не совершать нарушений общественного порядка и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, он должен будет продолжить обучение, пройти курс лечения от наркомании и ежемесячно проходить обследования у врача-нарколога.

Тэги: наркотики. подростки
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