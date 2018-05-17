В Вологодской области определят границы подтопляемых территорий и запретят на них строительство

В 12 районах Вологодской области определят четкие границы подтопляемых территорий и запретят на них любое строительство. Об этом накануне заявил председатель регионального правительства, первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

- Благодаря четко определенным зонам подтопления, впоследствии могут производиться компенсационные выплаты в случае возникновения подобной ситуации. Также в этих зонах будет запрещено какое-либо строительство. Когда закончим подобную работу по Великоустюгскому району, приступим к остальным 11 районам, где есть потенциальные зоны подтопления. Соответствующее поручение президента мы должны выполнить в первом квартале 2019 года, - говорит Антон Кольцов.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что накануне чиновник посетил Великий Устюг, где проинспектировал ход работ по берегоукреплению, а после провел совещание по реализации превентивных мер по предупреждению возможного подтопления города во время паводка.

- В этом году запланировано укрепление левого берега протяженностью 737 метров. Сегодня подрядчик доложил о том, что работы идут в соответствии с графиком. Мы сами убедились в этом. Не вызывает сомнений, что работы, запланированные на 2018 год, будут выполнены в полном объеме. На совещании мы обсудили вопросы устройства ливневых стоков - эти работы запланированы с 2019 года, - рассказал Антон Кольцов.

На совещании также обсудили строительство в Великом Устюге косых свайных шпор – создание искусственной преграды для затора льда. Когда в природных условиях создается затор льда выше по течению реки Сухона, это приводит к ослаблению подтопления в самом городе.