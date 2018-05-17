В Вологодской области определят границы подтопляемых территорий и запретят на них строительство

17.05.2018 [Общество]

В 12 районах Вологодской области определят четкие границы подтопляемых территорий и запретят на них любое строительство. Об этом накануне заявил председатель регионального правительства, первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

- Благодаря четко определенным зонам подтопления, впоследствии могут производиться компенсационные выплаты в случае возникновения подобной ситуации. Также в этих зонах будет запрещено какое-либо строительство. Когда закончим подобную работу по Великоустюгскому району, приступим к остальным 11 районам, где есть потенциальные зоны подтопления. Соответствующее поручение президента мы должны выполнить в первом квартале 2019 года, - говорит Антон Кольцов.

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что накануне чиновник посетил Великий Устюг, где проинспектировал ход работ по берегоукреплению, а после провел совещание по реализации превентивных мер по предупреждению возможного подтопления города во время паводка.

- В этом году запланировано укрепление левого берега протяженностью 737 метров. Сегодня подрядчик доложил о том, что работы идут в соответствии с графиком. Мы сами убедились в этом. Не вызывает сомнений, что работы, запланированные на 2018 год, будут выполнены в полном объеме. На совещании мы обсудили вопросы устройства ливневых стоков - эти работы запланированы с 2019 года, - рассказал Антон Кольцов.

На совещании также обсудили строительство в Великом Устюге косых свайных шпор – создание искусственной преграды для затора льда. Когда в природных условиях создается затор льда выше по течению реки Сухона, это приводит к ослаблению подтопления в самом городе.

- Специалистами проведены предпроектные проработки, определено место, где необходимо делать эту искусственную преграду. Я дал команду приступить к разработке технического задания и проектно-сметной документации. Это все мы должны провести в 2018 году для того, чтобы в будущем году уже приступить к работам, - отметил Антон Кольцов

Тэги: половодье, наводнение
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
17.05.2018 [Общество]

Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей

531
0
16.05.2018 [БлогоVO]

Рекламный щит прямо на тротуаре

2025
3
17.05.2018 [Происшествия]

В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери

1515
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце осудили водителя, по вине которого во время катания на "ватрушке" погибла девушка
Череповчанин воровал детские коляски из подъездов и продавал их по дешевке через интернет
В Вытегре "Ночь музеев" пройдет на подводной лодке
Ремонт Красного моста в Вологде обойдется бюджету в 51 млн рублей
В Кадуйском районе мужчина получил ожоги лица во время пожара
В Вологде у троллейбуса №4 во время движения отвалились двери
Вологжанин Александр Беляев выиграл золото всероссийских соревнований по плаванию
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

3783
0
17.05.2018 [БлогоVO]

Красный мост в Вологде обрушился, не выдержав позора

149
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

906
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика