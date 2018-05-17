Житель Череповца предстанет перед судом за секс с 13-летней воспитанницей детдома

17.05.2018 [Происшествия]

В Череповце передано в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста).

По версии следствия, в марте-апреле 2018 года обвиняемый познакомился в соцсети с 13-летней воспитанницей городского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей.

- Встретившись с ней, мужчина завлек ее к себе домой, оставив ночевать на несколько дней. В связи с отсутствием воспитанницы уентра был объявлен ее розыск. В этот период обвиняемый, зная о том, что знакомая не достигла возраста 16 лет, вступил с ней в половую связь. Своими действиями мужчина нарушил нормальное нравственное и физическое развитие подростка, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В ходе розыскных мероприятий местонахождение девочки было установлено, ее вернули под надлежащую опеку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: подростки
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