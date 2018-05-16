В Вологде водителя "Шкоды" поранило отлетевшим в лобовое стекло с дороги металлическим предметом

В Вологде вылетевший из-под колес металлический предмет пробил лобовое стекло иномарки и нанес травмы водителю. ДТП произошло сегодня около 14:55 на 14 км обхода города.

По предварительным данным областного УМВД, предмет, находящийся на проезжей части дороги, выбросило из-под колес встречного транспорта в лобовое стекло автомобиля "Шкода Октавия", под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП водителю иномарки назначено амбулаторное лечение. На месте ДТП работали наряды ГИБДД, обстоятельства происшествия устанавливаются.