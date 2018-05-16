Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 163 тысячи рублей

16.05.2018 [Происшествия]

В  Бабушкинском районе  полицейские поймали с поличным "черного лесоруба".

Полицейские совершали рейд по пресечению экологических преступлений и обнаружили у деревни Зайчики следы тяжелой техники, ведущие в лес. Зная, что в данной зоне нет  делянок для заготовки древесины, оперативники проследовали вдоль колеи и вышли на место несанкционированной вырубки. Мужчина грузил деревья на лесовоз. Его задержали.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что срублено 37 деревьев хвойных пород. Ущерб лесному фонду составил порядка 163 тысяч рублей. Подозреваемым в незаконной рубке леса оказался 32-летний житель Бабушкинского района.

- Задержанный пояснил, что заготовил древесину для продажи. Полицейские изъяли у него бензопилу и колёсный трактор, с помощью которого осуществлялась трелевка древесины. На автомашину с гидроманипулятором также был наложен арест. В случае невозмещения лицом, совершившим незаконную рубку, ущерба лесному фонду, техника по решению суда может быть передана в соответствующие органы для обеспечения возмещения ущерба,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".

Тэги: черные лесорубы
Фото пресс-службы областного УМВД
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
В Череповце полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна четвертого этажа
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

1511
5
15.05.2018 [Общество]

В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр

1873
1
16.05.2018 [Общество]

Строители школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района отстают от графика на месяц

485
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде водителя "Шкоды" поранило отлетевшим в лобовое стекло с дороги металлическим предметом
Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 163 тысячи рублей
Аукцион по выбору подрядчика на ремонт Каменного моста в Вологде проведут в июне
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
Жителю Вологды было лень проходить медкомиссию до конца, и он купил справку, чтобы сесть за руль
Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 24 мая
Объем госдолга Вологодской области сокращен до 47% от налоговых и неналоговых доходов
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

1480
0
16.05.2018 [БлогоVO]

Не бойтесь, он со мной

289
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

567
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика