Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 163 тысячи рублей

В Бабушкинском районе полицейские поймали с поличным "черного лесоруба".

Полицейские совершали рейд по пресечению экологических преступлений и обнаружили у деревни Зайчики следы тяжелой техники, ведущие в лес. Зная, что в данной зоне нет делянок для заготовки древесины, оперативники проследовали вдоль колеи и вышли на место несанкционированной вырубки. Мужчина грузил деревья на лесовоз. Его задержали.

При осмотре места происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что срублено 37 деревьев хвойных пород. Ущерб лесному фонду составил порядка 163 тысяч рублей. Подозреваемым в незаконной рубке леса оказался 32-летний житель Бабушкинского района.

- Задержанный пояснил, что заготовил древесину для продажи. Полицейские изъяли у него бензопилу и колёсный трактор, с помощью которого осуществлялась трелевка древесины. На автомашину с гидроманипулятором также был наложен арест. В случае невозмещения лицом, совершившим незаконную рубку, ущерба лесному фонду, техника по решению суда может быть передана в соответствующие органы для обеспечения возмещения ущерба,- сообщается на сайте УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере".