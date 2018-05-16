Аукцион по выбору подрядчика на ремонт Каменного моста в Вологде проведут в июне

Реконструкция Каменного моста постройки конца XVIII века пройдет в Вологде этим летом, сообщает пресс-служба городской администрации.

- Стоимость реконструкции составляет 21 млн рублей. Объект уникальный, 1785 года постройки и является единственным сохранившимся в Вологде инженерным сооружением конца XVIII века. Наша задача сохранить его в первоначальном виде. Поэтому мы планируем убрать кирпичные стены по обе стороны моста, которые сейчас закрывают вид на реку. Будет восстановлено историческое кованое ограждение, которое сейчас находится за кирпичной кладкой. Ну и параллельно необходимо привести в порядок берега реки с левой и справой стороны от Каменного моста, – рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

О том, что Каменный мост нуждается в ремонте, говорят уже не первый год. На объекте идет деструктуризация кладки, она крошится и выветривается.

- Поэтому проектом предусмотрено усиление свода методом инъектирования, когда внутрь конструкции закачиваются инъекции специального укрепляющего раствора. Это позволит сохранить родной свод исторического сооружения. Также запланирована реставрация кладки, фасадов, капитальный ремонт фундаментов, сводов арок, проезда. Проектная документация по реконструкции моста разработана в полном объеме и получила положительное заключение историко-культурной экспертизы и Госэкспертизы», – пояснил архитектор, директор проектной организации Владимир Лукин.

В ближайшие дни городские власти объявят конкурсные процедуры. В июне станет известен подрядчик, после этого начнутся работы по реконструкции.