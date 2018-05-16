Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
Мэр Вологды Сергей Воропанов распорядился разобрать входные группы Красного моста, чтобы по нему не ходили. Как сообщает сайт городской администрации, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность вологжан - многие игнорируют запрет и продолжают ходить по переправе, перелезая ограждения.
- В ближайшее время будем разбирать входные группы моста, чтобы не было доступа на мост. Сейчас мы прорабатываем возможность установки понтонного моста. В Вологодской области нет организаций, которые могут его установить. Сегодня к нам в город из другого региона приезжают представители воинской части. Будем с ними встречаться и обсуждать этот вопрос, – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.
Смета работ по восстановлению Красного моста уже составлена и отправлена на экспертизу. Перед департаментом градостроительства поставлена задача в ближайшее время объявить аукцион по выбору подрядчика.
Напомним, одна из плит пешеходного Красного моста обрушилась вечером 11 мая. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на входных группах моста. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела. В тот же вечер движение по нему было официально запрещено, на следующий день провал закрыли деревянными щитами.
Городские власти планируют провести капитальный ремонт моста к 1 сентября. Как удалось выяснить Newsvo, контракт на ремонт сооружения был заключен еще в 2011 году, заказчиком выступал Градостроительный центр Вологды, а исполнителем - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Однако работы так и не были выполнены - градцентр, который является подведомственным учреждением администрации Вологды, составил аукционную документацию с такими противоречивыми условиями, что сделать ремонт, соблюдая их, было просто невозможно.