Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили

16.05.2018 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов распорядился разобрать входные группы Красного моста, чтобы по нему не ходили. Как сообщает сайт городской администрации, это необходимо для того, чтобы обеспечить безопасность вологжан - многие игнорируют запрет и продолжают ходить по переправе, перелезая ограждения.

- В ближайшее время будем разбирать входные группы моста, чтобы не было доступа на мост. Сейчас мы прорабатываем возможность установки понтонного моста. В Вологодской области нет организаций, которые могут его установить. Сегодня к нам в город из другого региона приезжают представители воинской части. Будем с ними встречаться и обсуждать этот вопрос, – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Смета работ по восстановлению Красного моста уже составлена и отправлена на экспертизу. Перед департаментом градостроительства поставлена задача в ближайшее время объявить аукцион по выбору подрядчика.

Напомним, одна из плит пешеходного Красного моста обрушилась вечером 11 мая. Эксперты пришли к выводу, что причиной инцидента стало разрушение бетона из-за отсутствия гидроизоляции на входных группах моста. Несколько лет влага проникала внутрь, арматура проржавела. В тот же вечер движение по нему было официально запрещено, на следующий день провал закрыли деревянными щитами.

Городские власти планируют провести капитальный ремонт моста к 1 сентября. Как удалось выяснить Newsvo, контракт на ремонт сооружения был заключен еще в 2011 году, заказчиком выступал Градостроительный центр Вологды, а исполнителем - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Однако работы так и не были выполнены -  градцентр, который является подведомственным учреждением администрации Вологды, составил аукционную документацию с такими противоречивыми условиями, что сделать ремонт, соблюдая их, было просто невозможно. 

Тэги: Красный мост, обрушение, мосты
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