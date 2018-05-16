Жителю Вологды было лень проходить медкомиссию до конца, и он купил справку, чтобы сесть за руль

В Вологде 30-летний горожанин подозревается в использовании заведомо подложного документа. Мужчина решил оформить себе медицинскую справку без визита к врачам.

В 2014 году обвиняемый был лишен водительских прав из-за того, что сел за руль пьяным. Чтобы вернуть их через два года вологжанину надо было пройти медицинское освидетельствование.

- В один из дней 2016 года обвиняемый прошел медицинское освидетельствование в одной из клиник Вологды, после чего ему оставалось пройти врача нарколога и врача психиатра. Выйдя из клиники, обвиняемый на улице познакомился с незнакомым ему ранее мужчиной. В ходе общения указанный мужчина пояснил вологжанину, что у него в Вологодском областном наркологическом диспансере и Вологодской областной психиатрической больнице есть знакомые врачи и, что он может сам съездить в указанные лечебные учреждения и в медицинской справке поставить подписи и печати медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый согласился на эти условия, отдал незнакомцу 500 рублей, а на следующий день получил документ, в котором стояли подписи врачей и печати вышеуказанных диспансеров. Справка была поддельной – врачи не ставили этих подписей и печатей.

Спустя некоторое время вологжанин решил получить водительское удостоверение и обратился с этой справкой в МФЦ. Там и вскрылся обман.

Примечательно, что мужчина на самом деле не состоял на учетах у нарколога и психиатра, и мог бы вполне законно получить эту справку.

Уголовное дело направлено мировому судье Вологодской области для рассмотрения по существу.