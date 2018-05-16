Жителю Вологды было лень проходить медкомиссию до конца, и он купил справку, чтобы сесть за руль

16.05.2018 [Общество]

В Вологде 30-летний горожанин подозревается в использовании заведомо подложного документа. Мужчина решил оформить себе медицинскую справку без визита к врачам.

В 2014 году обвиняемый был лишен водительских прав из-за того, что сел за руль пьяным. Чтобы вернуть их через два года  вологжанину надо было пройти медицинское освидетельствование.

- В один из дней 2016 года обвиняемый прошел медицинское освидетельствование в одной из клиник Вологды, после чего ему оставалось пройти врача нарколога и врача психиатра. Выйдя из клиники, обвиняемый на улице познакомился с незнакомым ему ранее мужчиной. В ходе общения указанный мужчина пояснил вологжанину, что у него в Вологодском областном наркологическом диспансере и Вологодской областной психиатрической больнице есть знакомые врачи и, что он может сам съездить в указанные лечебные учреждения и в медицинской справке поставить подписи и печати медицинских учреждений, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Обвиняемый согласился на эти условия, отдал незнакомцу 500 рублей, а на следующий день получил документ, в котором стояли подписи врачей и печати вышеуказанных диспансеров. Справка была поддельной – врачи не ставили этих подписей и печатей.

Спустя некоторое время вологжанин решил получить водительское удостоверение и обратился с этой справкой в МФЦ. Там и вскрылся обман.

Примечательно, что мужчина на самом деле не состоял на учетах у нарколога и психиатра, и мог бы вполне законно получить эту справку.

Уголовное дело направлено мировому судье Вологодской области для рассмотрения по существу.

Тэги: поддельные документы, водители
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
В Череповце полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна четвертого этажа
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

1511
5
15.05.2018 [Общество]

В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр

1873
1
16.05.2018 [Общество]

Строители школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района отстают от графика на месяц

485
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде водителя "Шкоды" поранило отлетевшим в лобовое стекло с дороги металлическим предметом
Житель Бабушкинского района незаконно вырубил леса на 163 тысячи рублей
Аукцион по выбору подрядчика на ремонт Каменного моста в Вологде проведут в июне
Мэр Вологды велел разобрать ступени Красного моста, чтобы по нему не ходили
Жителю Вологды было лень проходить медкомиссию до конца, и он купил справку, чтобы сесть за руль
Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 24 мая
Объем госдолга Вологодской области сокращен до 47% от налоговых и неналоговых доходов
 
16.05.2018 [Общество]

Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

1477
0
16.05.2018 [БлогоVO]

Не бойтесь, он со мной

283
0
16.05.2018 [Обзор Прессы]

Загадочный долг

567
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика