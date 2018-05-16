Книжный фримаркет пройдет в Вологодской областной библиотеке 24 мая

24 мая Вологодская областная универсальная научная библиотека приглашает вологжан принять участие в книжном фримаркете. Акция проводится накануне общероссийского дня библиотек.

Обменяться книгами можно будет на открытой площадке перед зданием на ул. М. Ульяновой, д. 1.

- Книжный фримаркет - это свободный обмен книгами, в ходе которого каждый может подарить вторую жизнь прочитанным томам, получив взамен понравившуюся книгу.Это хорошая возможность сделать подарок незнакомому человеку и, как вариант, получить такой же подарок в ответ. Если у вас есть книги, которыми вы готовы поделиться, смело приносите их к нам, - рассказали организаторы книжной ярмарки и акцентировали внимание на том, что книги должны быть в хорошем состоянии.

Также книги можно оставить в библиотеке заранее в отделе абонемента (М. Ульяновой, 1, каб. №1).

Книжный фримаркет в Областной библиотеке состоится уже в третий раз. Впервые он был организован ровно год назад, в мае 2017. Уже тогда в нем приняли участие более ста пятидесяти человек.