Объем госдолга Вологодской области сокращен до 47% от налоговых и неналоговых доходов

16.05.2018 [Экономика]

В мае департаментом финансов Вологодской области объявлены электронные аукционы по привлечению в областной бюджет банковских заимствований в объеме 4,1 млрд рублей с годовой процентной ставкой 8%. По словам замгубернатора Валентины Артамоновой, главная цель в данном случае – экономия расходов на обслуживание госдолга регионов. Кредиты будут использованы для рефинансирования действующих аналогичных обязательств по ставке 8,75% годовых.

Так, в феврале этого года проведена процедура рефинансирования, итогом которой стало досрочное погашение банковских кредитов на общую сумму 3,6 млрд рублей, с процентной ставкой 9,53% годовых. Для этих целей привлечены банковские кредиты с годовой процентной ставкой 8,75% годовых. Экономия расходов на обслуживание государственного долга составила 63 млн рублей, в том числе в 2018 году – уже более 25 млн. рублей.

- В результате данных аукционов мы рассчитываем, что в трехлетнем периоде 2018-2020 гг получим серьезную экономию бюджетных средств – более 182 млн рублей. А в текущем году экономия составит практически 40 млн рублей, - пояснила Валентина Артамонова. - Все аукционы направлены на то, чтобы сэкономить расходы областного бюджета. При этом объем государственного долга не меняется. И по коммерческим кредитам сумма заимствований не увеличится. Она на конец текущего года так же, как и в его начале составит 6 млрд 100 млн рублей. Наши заимствования направлены на сокращение расходов областного бюджета.

В 2017 году областной бюджет исполнен с профицитом 7,5 млрд рублей. Из них 7,3 млрд направлены на сокращение объемов государственного долга области. В результате объем госдолга сокращен до 47 процентов от налоговых и неналоговых доходов.

- Сегодня в структуре госдолга коммерческие кредиты составляют 6,1 млрд или 26%, а 73% – это бюджетные кредиты. Расходы на обслуживание государственного долга сокращены, - говорит Валентина Артамонова.

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