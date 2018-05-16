Миссия невыполнима: как незаконная рекламная конструкция в центре Вологды держит в узде городскую администрацию

Евгения Сибирцева

Очередная абсурдная ситуация в сфере наружной рекламы сложилась в самом центре Вологды. Уже несколько лет городские власти закрывают глаза на незаконное размещение призматрона с рекламой на трансформаторной подстанции возле ГДК на Ленина, 17. В рекламном агентстве "Ника-Медиа", которое размещает там ролики, нам сказали, что у них якобы все согласовано. А вот в городской администрации говорят, что разрешения на эту рекламную конструкцию не выдавалось. При этом чиновники уверяют, что не знают, кто ее там разместил, хотя эта информация есть в интернете в открытом доступе и найти ее не составляет никакого труда.

Жителю Вологды, который отправил в департамент градостроительства обращение по поводу незаконного призматрона на траснформаторной подстанции возле ГДК на Ленина, 17, ответили, что «разрешений на установку и эксплуатацию данной рекламной конструкции Департаментом не выдавалось» и что она подлежит демонтажу.

При этом начальник департамента Анатолия Баранов утверждает, что в администрации Вологды… не знают, чья это конструкция, поэтому они разместили объявление в газетах и обратились в УМВД:

Newsvo предполагает, что городские власти в курсе, кто владеет призматроном, поскольку на поиск собственника конструкции у нас ушло пара минут. Это рекламное агентство «Ника-Медиа» - именно оно сдает место под рекламу на этом призматроне. Информация об этом есть на сайте компании:

Скриншот с сайта "Ника-Медиа".

В самой компании нам также подтвердили по телефону, что это их призматрон. Однако ответа на вопрос о том, почему он размещается на подстанции незаконно, мы так и не получили. В рекламное агентство "Ника-Медиа" мы сегодня звонили несколько раз, пытаясь получить по этому поводу комментарий, но нам каждый раз говорили, что специалиста, который в курсе ситуации, нет на месте. Девушка, с которой мы общались, сказала, что, по ее данным, на размещение призматрона у них есть согласование.

Однако ответ департамента градостроительства подтверждает, что такого разрешения не выдавалось. Согласно ФЗ "О рекламе", такое согласование нужно на любую наружную рекламу. Даже если здание, где хотят разместить рекламу, не является мунициальным, помимо договора с собственником здания необходимо наличие специального разрешения уполномоченного органа местного самоуправления (п. 10 ст. 19 Закона о рекламе).

Отметим, что наружная реклама в Вологде может размещаться только на утвержденных для этого местах, а траснформаторной подстанции на Ленина в этом списке нет.

ФЗ "О рекламе":

Установка и эксплуатация рекламной конструкции допускаются при наличии разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее также - разрешение), выдаваемого на основании заявления собственника или иного указанного в частях 5, 6, 7 настоящей статьи законного владельца соответствующего недвижимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, на территориях которых предполагается осуществлять установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Примечательно, что в департаменте градостроительства ответили, что собственника трансформаторной подстанции они также не знают. Получается, в администрации Вологды не в курсе, кто возводит здания на городской территории. К слову, не исключено, что сама будка тоже стоит на этом месте незаконно, поскольку ее размещение не соответствует Генплану города. Об этом мы писали в марте.

Рекламная конструкция в виде призматрона размещается на будке возле Ленина, 17 уже несколько лет, реклама на ней периодически меняется. При этом за последние четыре года в администрацию Вологды поступало несколько обращений по поводу этой незаконной рекламы, но она до сих пор не демонтирована.

После странного ответа чиновников вологжанин написал письмо мэру Вологду Сергею Воропанову. Кирилл рассказал мэру, что сотрудники департамента градостроительства не смогли найти собственника конструкции, хотя сделать это не представляет никакой сложности, и спросил, почему она до сих пор не демонтирована. Теперь он ждет ответа мэра.

Newsvo будет следить за развитием событий. Поскольку администрация Вологды в курсе, кто владеет призматроном, а его владелец теперь в курсе, что его нужно демонтировать по предписанию городской администрации, остается лишь подождать, когда конструкцию уберут. Снять призматрон со стены постанции не должно занять много времени.