В Бабаево сотрудница страховой компании украла из сейфа 1,8 млн рублей

16.05.2018 [Происшествия]
В Бабаево сотрудница страховой компании украла из сейфа 1,8 млн рублей

Жительница Бабаево подозревается в краже 1,8 млн рублей из сейфа компании, в которой работала. После допроса полиции женщина поняла, что рано или поздно ее все равно изобличат, и поэтому написала явку с повинной.

Сообщение о краже крупной суммы денег из офиса страховой компании поступило в полицию Бабаево вчера около 15.30. Руководство организации пояснило, что из кабинета исчезли 1 миллион 800 тысяч рублей, подготовленные для инкассации. По словам заявителя, деньги пропали в период с 12 до 14 часов дня.

- Работу оперативников осложнял тот фактор, что в здании находилось несколько офисов, и в нем постоянно проходило большое количество людей. За несколько часов сотрудники уголовного розыска опросили всех возможных очевидцев и свидетелей, а так же граждан, которые в этот день до момента выявления пропажи заходили или выходили из здания. Кроме того, в офисе криминалисты изъяли отпечатки пальцев и обуви. Уже к вечеру оперативники сузили круг подозреваемых до нескольких человек и пришли к выводу, что к краже может быть причастен кто-то из работников фирмы, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Сыщики провели повторный опрос сотрудников фирмы, что принесло результат. Около 5 часов утра одному из оперативников перезвонила женщина, работница организации, которая сообщила, что готова вернуть похищенные деньги.

В отделе полиции подозреваемая рассказала полицейским, что знала о месте хранения денег, и во время обеденного перерыва, пользуясь отсутствием коллег, взяла ключ от помещения, где они хранились. Проникнув в комнату, женщина забрала себе упаковку с наличными. После допроса она долго обдумывала произошедшее, и поняла, что сотрудники полиции все равно ее изобличат. Ближе к утру жительница Бабаево не выдержала и рассказала о краже своему супругу, муж посоветовал во всем сознаться.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Тэги: кража
Фото пресс-службы областного УМВД
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