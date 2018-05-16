51-летнего безработного из Вологды будут судить за изнасилование 17-летней девушки

В Вологде за изнасилование девушки-подростка предстанет перед судом 51-летний мужчина.

Инцидент произошел 18 декабря 2017 года поздно вечером на улице Чернышевского. 17-летняя студентка училища возвращалась домой одна, когда пьяный обвиняемый увидел ее.

- Он сзади напал на девушку, закрыл ей рот руками и приставил клинок ножа к шее потерпевшей. Несовершеннолетняя пыталась оказать мужчине сопротивление, однако тот нанес ей удар по голове и высказал в ее адрес угрозы убийством в случае оказания дальнейшего сопротивления, - сообщает прокуратура Вологодской области.

После этого мужчина затащил девушку в заброшенный дом на улице Сухонской, где изнасиловал и пригрозил ей расправой в случае обращения в правоохранительные органы.

Как пояснили Newsvo в прокуратуре, обвиняемый ранее был неоднократно судим, официально нигде не трудоустроен.

Уголовное дело направлено в Вологодский городской суд для рассмотрения по существу.