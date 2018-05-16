В Череповце дачник украл из бани соседа электроинструмент и поджег ее, чтобы скрыть улики

В Череповце полицейские задержали 38-летнего мужчину, который украл из бани соседа электроинструмент, а на следующий день вернулся и поджег постройку, чтобы замести следы.

В дежурную часть УМВД России по Череповцу поступило сообщение о возгорании бани в дачном кооперативе, расположенном в черте города металлургов. На месте событий хозяева строения рассказали полицейским, что, вынося из загоревшейся бани ценные вещи, они не смогли найти бытовой электроинструмент и сварочный аппарат. По заключению специалистов МЧС, причиной возгорания стал поджог.

Полицейские в течение суток задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 38-летний мужчина, проживающий неподалеку. На участке задержанного оперативники обнаружили похищенное имущество.

- Мужчина признался, что совершил поджог с целью скрыть другое, совершенное ранее преступление. За день до поджога мужчина выкрал из бани соседей электроинструмент, на следующие сутки он снова пробрался в помещение и поджег висящую на вешалке одежду, чтобы скрыть улики, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении задержанного следователями возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.158 УК РФ (кража) и ч.2 ст.167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.