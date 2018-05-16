Подлинник «Голубя мира» Пабло Пикассо покажут на «Ночи музеев» в Великом Устюге

16.05.2018 [Общество]
Подлинник «Голубя мира» Пабло Пикассо покажут на «Ночи музеев» в Великом Устюге

18 мая в Великом Устюге пройдет «Ночь музеев». В этот день все отделения местного музея-заповедника будут работать бесплатно с 10 до 20 часов.

Общероссийская тема «Ночи музеев» – «Шедевры из запасников» – будет отражена на выставке, которая разместится в открытом хранении депозитария музея.

- Устюжане и гости города смогут познакомиться с уникальными историческими памятниками XVI-начала ХХ веков. Среди экспонатов новой выставки икона «Богоматерь Толгская», литография известного испанского и французского художника Пабло Пикассо «Голубь мира», Библия издателя и гравера из Нидерландов Николаса Иоанниса Пискатора, а также праздничные головные уборы Вологодской и Архангельской губерний, - сообщает Великоустюгский музей-заповедник.

На выставке в депозитарии на Советском проспекте, 58 будет представлена одна из вариаций знаменитого «Голубя мира» Пикассо, выполненная мастером в 1962 году – голубь здесь изображен на куче оружия. Всего известны около девяти вариантов литографии.

В Музее этнографии всем посетителям будет предложено сфотографироваться в традиционном русском костюме, а с 17 до 18 часов состоится концерт с участием заслуженного народного фольклорного коллектива «Истоки».

Кроме того, вечером в рамках акции состоится музейный квест, посвященный 100-летию образования Музея северодвинской культуры. Участники стартуют от Музея древнерусского искусства в 18.00 и должны будут пройти пять музейных объектов.

Более подробную информацию о мероприятиях «Ночи музеев» в Устюге можно получить по телефону 8(81738)2-32-03.

Тэги: картины, Ночь музеев
Фото: newauction.ru
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