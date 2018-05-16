Житель Бабушкинского района погиб во время пожара после покупки спиртного

В деревне Заборье Бабушкинского района сгорел частный жилой дом. Хозяин дома погиб.

Дом загорелся в ночь с 12 на 13 мая этого года. Около половины первого ночи в противопожарную службу позвонил местный житель и сообщил о том, что горит соседний дом. Пожарные выехали на место происшествия, до которого было 4,5 км.

На момент прибытия первого пожарного подразделения дом был полностью охвачен огнем, кровля задней части строения обрушилась. От высокой температуры начал плавиться сайдинг на стене соседнего дома, пожарные вызвали подкрепление. Для тушения пожара установили автоцистерны на реку Ляменьга, находящуюся в 200 метрах. В 1:30 пожар был локализован, в 4:30 полностью ликвидирован.

В результате пожара дом полностью уничтожен огнем. В три часа ночи в доме было обнаружено тело 51-летнего хозяина дома.

- В ходе расследования причины возникновения пожара и гибели человека установлено: 11 мая 2018г. погибший за временные работы получил небольшой аванс, видели, как вечером приобрел в магазине спиртное и прошел домой. В администрации Подболотного поселения хозяин дома как асоциальный элемент не значится. Со слов участкового уполномоченного полиции, правонарушений не допускал,- сообщается в группе филиала №4 КУ ПБ ВО "Противопожарная служба".

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. Что именно произошло, не уточняется.