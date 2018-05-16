В Кирилловском районе иномарка сбила лося и вылетела в кювет

В Кирилловском районе «Дэу Нексия» сбила лося на дороге и вылетела в кювет. ДТП произошло накануне около 22 часов на 56 км автодороги Воскресенское – Иванов Бор – Кириллов.

По данным регионального управления ГИБДД, 36-летний водитель машины не успел затормозить перед внезапно вышедшим на дорогу лосем, совершил наезд на животное, а затем съехал в кювет.

В результате происшествия мужчина получил травмы и на «скорой» был доставлен в больницу.