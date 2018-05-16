В Череповце безработный согласился стать учредителем двух фирм за 30 тысяч рублей

33-летний безработный житель Череповца предстанет перед судом за незаконное использование документов. Мужчина передал незнакомцам свой паспорт, чтобы те сделали его фиктивным руководителем и учредителем фирмы.

- За обещанные 30 тысяч рублей мужчина предоставил третьим лицам свой паспорт, а также по их указанию подписал документы, на основании которых стал подставным учредителем и руководителем двух ООО. При этом обвиняемый не намеревался лично управлять данными фирмами, выдав доверенность на это другому лицу. Своими действиями мужчина способствовал внесению в Единый государственный реестр юридических лиц ложных сведений об учредителе и руководителе указанных организаций, - сообщили Newsvo в региональном управлении следственного комитета.

Обвиняемый свою вину признал полностью, пояснив, что неизвестные ему лица так и не заплатили ему 30 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (незаконное использование документов для реорганизации юридического лица). В данный момент его материалы переданы в суд.

Уголовное дело в отношении лиц, забравших паспорт у обвиняемого, выделено в отдельное производство.