В Кичменгско-Городецком районе к осени 2019 года обещают построить новый ФОК

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс обещают построить в Кичменгско-Городецком районе к осени 2019 года. Об этом во время своей рабочей поездки в район объявил председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов.

- Губернатором принято решение о строительстве ФОКа в Кичменгско-Городецком районе. И оно скоро будет начато. Это долгожданное событие для района, потому что такого спортивного сооружения здесь еще нет. Появится оно к осени 2019 года. На июньской сессии мы должны утвердить региональный бюджет. Стоимость ФОКа - 168 миллионов рублей. 10% финансирования берет на себя район, остальное - деньги областного бюджета. После процедур утверждения бюджета будет объявлен конкурс, и летом, я надеюсь, заключен контракт, - подытожил Антон Кольцов.

По данным пресс-службы регионального правительства, ФОК будет многофункциональным: с игровыми залами под футбол, волейбол, баскетбол плюс тренажерным залом и залом для аэробики.