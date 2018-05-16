Строители школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района отстают от графика на месяц

Строительство школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района отстает от графика на месяц. Накануне площадку посетил председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов, он пришел к выводу, что на объекте не хватает рабочих рук.

- Работы идут недостаточными темпами и на сегодняшний день отстают примерно на месяц. Темпы совершенно точно надо наращивать: 20 рабочих для ежедневной стройки явно недостаточно. Как минимум, 50-60 человек должны трудиться без выходных для того, чтобы эти необходимые объемы нарастить в установленные сроки. Причем необходимо максимально быстро провести контрактование оборудования. Эти задачи - первоочередные. Мы их сейчас обсудили с генеральным подрядчиком и руководством района. Коллеги должны подготовить ответы на мои вопросы. В эту пятницу я проведу с ними совещание в Вологде. Мы будем делать все для того, чтобы дети пошли в эту школу 1 сентября, - прокомментировал Антон Кольцов.

Двухэтажное здание школы в Косково построено по каркасной технологии. В настоящее время подведены наружные сети, построена котельная, установлены пластиковые окна. Также планируется построить стадион и беговые дорожки.

- Мы неоднократно говорили подрядчику, что необходимо усилить рабочую силу. Но, к сожалению, он не всегда к нам прислушивался, ссылаясь на то, что нет положительного заключения экспертизы и не всегда у него хватает оборотных средств. Но это не аргумент. И я думаю, что этот визит Антона Викторовича даст новый толчок в стройке. И с нашей стороны мы приложим все усилия для того, чтобы школу запустить в срок,- пояснил руководитель администрации Кичменгско-Городецкого района Сергей Ордин.

Напомним, строительство новой школы в поселке Косково Кичменгско-Городецкого района должны были завершить еще 31 мая 2016 года, но оно было заморожено из-за проблем с документацией. Потом на стройке появился стенд, где сроком окончания работ была обозначена дата 31 июля 2017 года. Работы возобновились в июне 2017 года, подрядчик обещал, что до конца 2017 года школа будет построена. Однако потом срок сдачи объекта вновь перенесли на июль 2018 года. Генподрядчик – ООО «СтройГруппРегион», субподрядчик - «Стройинвестгрупп». Стоимость Косковской общеобразовательной школы - 158 миллионов рублей. 68 миллионов было выделено регионом в 2017 году, остальное предусмотрено в бюджете на 2018 год.