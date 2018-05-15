Гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Летягин арестован в Коми

15 мая сотрудники управления ФСБ в Коми задержали генерального директора МРСК Северо-Запада Александра Летягина. Как сообщает "Коммерсантъ", ему инкриминируется ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц, в особо крупном размере). Городской суд арестовал подозреваемого на два месяца.

Летягин арестован в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела в отношении директора филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» Валерия Драйдта и его заместителя Евгения Сесюка по той же статье УК. По версии правоохранителей, Валерий Драйдт и Евгений Сесюк получили от представителей коммерческих структур свыше 5 млн руб. в качестве коммерческого подкупа. За такую сумму, как считает следствие, они оказали содействие и обеспечили беспрепятственную приемку, а затем и оплату работ по договорам подряда между организациями и МРСК Северо-Запада.

Кроме них, уголовное дело по той же статье возбуждено в отношении генерального директора ООО «Механизированная колонна №24» и коммерческого директора ООО «ТюменьСвязь», сообщает ИА "БНК".

Напомним, с апреля 2018 года МРСК Северо-Запада стала гарантирующим поставщик электроэнергии в Вологодской области.