Бабаевская ЦРБ получит в 2018 году мобильный фельдшерско-акушерский пункт

16.05.2018 [Общество]

Более 75 млн рублей выделят из областного бюджета в течение ближайших пяти лет на обновление материально-технической базы Бабаевской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Об этом заявил сегодня начальник  департамента здравоохранения области  Игорь Маклаков во время посещения больницы, где он пообщался с пациентами и медицинским персоналом.

«Мое посещение Бабаевской больницы связано с ежегодным объездом центральных районных больниц. Я смотрю, какие изменения произошли, требуется ли капитальный ремонт или приобретение нового оборудования. Что касается Бабаево, на ближайшие 4-5 лет в рамках новой концепции развития здравоохранения области мы планируем вложить средства в материально-техническую базу больницы - более 75 млн рублей. Это капитальные расходы на ремонт, приобретение медицинского оборудования», - рассказал Игорь Маклаков. 

Что касается ближайших перспектив, в 2018 году Бабаевская ЦРБ получит мобильный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) для выездной работы,  эндоскопическую стойку и автомобиль скорой помощи. В 2019 году планируется заложить средства на ремонт, замену лифтов в больнице и на приобретение нового оборудования.

После посещения больницы Игорь Маклаков встретился с Общественным Советом Бабаевского района. Участники обсудили текущую ситуацию в районе в сфере здравоохранения. Начальник Департамента представил новую  концепцию развития здравоохранения области до 2022 года. Она предусматривает улучшение материально-технической базы ФАПов, ЦРБ, городских и областных стационаров, проведение ремонтов, внедрение во всех поликлиниках  бережливых технологий.

Тэги: здравоохранение
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