В «Мире забытых вещей» покажут рисунки вологодских школьников начала XX века

В музее «Мир забытых вещей» откроется выставка работ по изобразительному искусству вологодских школьников начала XX века. Всего в экспозиции «Страницы старого альбома » можно будет увидеть 25 ученических работ.

По словам Татьяны Касьяненко, заведующей музеем, выставка станет анонсом более масштабной выставки, на которой будут показаны другие рисунки школьников, а также произведения вологодского художника Владимира Перова, под руководством которого были нарисованы работы.

Рисунки выполнены учащимися 5-7 классов семилетней школы № 3. Множество работ детей с 1923 по 1927 года были помещены в альбом, часть которого стала основой выставки.

- Работы сделаны в разных жанрах и техниках. Среди них есть иллюстрации к произведениям Ивана Сергеевича Тургенева, Фёдора Михайловича Достоевского и Максима Горького. Городскую атмосферу того времени передаёт пейзаж, изображающий Вологодский вагоноремонтный завод. На другом рисунке представлена церковь Воскресения Христова на Ленивой площадке, которую ещё успели застать юные художники: она просуществовала до 1930-х годов, и теперь на её месте стоит памятник 800-летию Вологды. В работах можно увидеть керосиновые лампы, самовар, старинные кабинетные принадлежности, интерьеры начала XX века, - рассказали в музее.

Выставка откроется 16 мая и будет работать до 19 августа.