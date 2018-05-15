В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр

В Вологде из-за отсутствия покупателей не состоялся конкурс по продаже памятника архитектуры на Ленина, 5, в котором сейчас размещается Камерный театр.

Распоряжение о приватизации здания с земельным участком появилось на сайте департамента имущественных отношений 4 апреля. Памятник архитектуры планировали продать за 10,680 млн рублей, участок под ним – за 7,745 млн рублей, общая сумма сделки - 18,4 млн. Заявки на участие в конкурсе принимались с 10 апреля по 7 мая, сам аукцион планировался на 16 мая. Однако за указанный промежуток времени ни один покупатель приобрести здание не пожелал. Конкурс был признан несостоявшимся.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть его просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью прошлого года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет.