В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр

15.05.2018 [Общество]

В Вологде из-за отсутствия покупателей не состоялся конкурс по продаже памятника архитектуры на Ленина, 5, в котором сейчас размещается Камерный театр.

Распоряжение о приватизации здания с земельным участком появилось на сайте департамента имущественных отношений 4 апреля. Памятник архитектуры планировали продать за 10,680 млн рублей, участок под ним – за 7,745 млн рублей, общая сумма сделки - 18,4 млн. Заявки на участие в конкурсе принимались с 10 апреля по 7 мая, сам аукцион планировался на 16 мая. Однако за указанный промежуток времени ни один покупатель приобрести здание не пожелал. Конкурс был признан несостоявшимся.

Напомним, о том, что трехэтажное здание, памятник архитектуры XIX века на улице Ленина, который находится в областной собственности и где сейчас работает Камерный театр, решили продать, стало известно в мае 2016 года. Из-за соседней стройки по стенам пошла трещина, и арендаторы съехали с верхних этажей. Чтобы снизить нагрузку на бюджет, здание решили включить в программу приватизации. Театр арендует здесь первый этаж, срок договора 49 лет.

Сначала областные власти говорили, что расторгнуть его просто так нельзя и что труппе не о чем беспокоиться. Однако летом 2016 театру уже  предложили шесть вариантов размещения в разных частях города, в основном, в аварийных домах, требующих ремонта. В администрации города также прозвучала идея переселить Камерный в бывшее здание Тендряковской библиотеки на проспекте Победы.

Осенью прошлого года городские власти предложили Камерному театру освободить здание на Ленина, 5 и переехать в "Салют" на условиях коммерческой аренды, но таких денег у труппы нет.

Тэги: исторические дома, камерный театр
Сюжет: Выселение Камерного театра
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
День Победы в Вологде: фоторепортаж
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Летягин арестован в Коми
В «Мире забытых вещей» покажут рисунки вологодских школьников начала XX века
В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня
Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая
В Череповце рабочего, чистившего бункер от налипшей шихты, засыпало насмерть
 
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
0
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

572
0
15.05.2018 [Обзор Прессы]

Казённое удовольствие

253
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика