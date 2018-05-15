В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору

Родители школьников в Вологде и Череповце собирают подписи под обращением к президенту РФ, в котором они просят отменить обязательное изучение предмета «Истоки» в школах, поскольку он содержит утверждения и задания, навязывающие детям православное мировоззрение.

Родители подчеркивают, что их жалоба направлена не против религии, а против навязывания ее детям, так как это нарушает Конституцию РФ. Они просят сделать «Истоки» предметом по выбору.

- Предлагаемые детям задания рабочих тетрадей вызывают недоумение. Вот наглядные примеры: ответить на вопрос: «Помогает ли и сегодня Илья Муромец, если к нему обратиться с молитвой?», «Какие чувства и мысли ты испытываешь, когда стоишь перед иконой», «Как икона помогает тебе увидеть Божественный мир и его красоту» и т.д., - говорится в обращении.

Ранее череповчанка Евгения Федоркова написала заявление в Рособрнадзор, обратив внимание ведомства на то, что предмет «Истоки» имеет существенную религиозную составляющую, хотя заявлен как культурологический. Несмотря на то, что некоторые здания курса «Истоки» прямо нарушают норму закона, которая предписывает «светский характер образования», ведомство ответило череповчанке, что предмет обязателен для изучения. Евгения также писала и в администрацию президента РФ, однако оттуда ее обращение перенаправили в профильное ведомство. Кроме того, череповчанка обращалась в Генпрокуратуру, но оттуда ее заявление перенаправили в прокуратуру Вологодской области. Несмотря на явные нарушения российского законодательства при изучении «Истоков», ни одно из обращений пока не дало никакого результата.

Напомним, что родители учеников московской школы № 2065, которые в 2016 году подали в Генпрокуратуру жалобу на "навязывание религиозной идеологии" их детям, сославшись на нормы законодательства, и добились отмены «Истоков» - его заменили на «Светскую этику».

Родители, которые также хотят, чтобы «Истоки» стали предметом по выбору, могут оставить свои подписи под обращением (ред. - текст обращения см. в галерее под новостью), обратившись к Ирине Сычевой в Вологде и Евгении Федорковой в Череповце в соцсети ВКонтакте.