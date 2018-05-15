Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня

Пляж в парке Мира Вологды официально откроется с 10 июня. Сейчас территорию площадью около 5, 5 тысяч квадратных метров приводят в порядок и готовят к купальному сезону. Специалисты очищают территорию от мусора, устанавливают контейнеры, ремонтируют и красят оборудование: детские качели, песочницы, зонтики, ограждения.

«В этом году на подготовку пляжа и содержание его в течение купального сезона выделено 725 тысяч рублей из бюджета города. На территории будет проведена противоклещевая обработка. Ближе к концу мая завезем на пляж 170 тонн свежего песка. Уже сегодня будут взяты первые пробы воды. Напомним, в течение летнего сезона воду в районе пляжа в парке Мира проверяем 7 раз, почву – 4 раза. Как и в прошлые годы, водолазами будет обследовано дно реки, а на самом пляже установлен спасательный пост. Все это меры, необходимые для обеспечения безопасности людей. Официально пляж будет открыт с 10 июня», - пояснила специалист отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Татьяна Пугачева.

Обследование дна в районе пляжа начнется ориентировочно в конце мая. Также специалисты городского Центра гражданской защиты проверят акваторию реки и в местах стихийного отдыха вологжан: на Соборной горке, у моста 800-летия, в Заречье. Кроме того, на берегу реки в районе улицы Пугачева будет установлен еще один дополнительный спасательный пост, сообщает пресс-служба городской администрации.