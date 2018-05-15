Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня

15.05.2018 [Общество]

Пляж в парке Мира Вологды официально откроется с 10 июня. Сейчас территорию площадью около 5, 5 тысяч квадратных метров приводят в порядок и готовят к купальному сезону. Специалисты очищают территорию от мусора, устанавливают контейнеры, ремонтируют и красят оборудование: детские качели, песочницы, зонтики, ограждения.

«В этом году на подготовку пляжа и содержание его в течение купального сезона выделено 725 тысяч рублей из бюджета города. На территории будет проведена противоклещевая обработка. Ближе к концу мая завезем на пляж 170 тонн свежего песка. Уже сегодня будут взяты первые пробы воды. Напомним, в течение летнего сезона воду в районе пляжа в парке Мира  проверяем 7 раз, почву – 4 раза. Как и в прошлые годы, водолазами будет обследовано дно реки, а на самом пляже установлен спасательный пост. Все это меры, необходимые для обеспечения безопасности людей. Официально пляж будет открыт с 10 июня», - пояснила специалист отдела благоустройства и озеленения Департамента городского хозяйства Татьяна Пугачева.

Обследование дна в районе пляжа начнется ориентировочно в конце мая. Также специалисты городского Центра гражданской защиты проверят акваторию реки и в местах стихийного отдыха вологжан: на Соборной горке, у моста 800-летия, в Заречье. Кроме того, на берегу реки в районе улицы Пугачева будет установлен еще один дополнительный спасательный пост, сообщает пресс-служба городской администрации.

Тэги: пляжи, купание
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
День Победы в Вологде: фоторепортаж
15.05.2018 [Экономика]

Законопроект об ответных санкциях против США принят в первом чтении

436
0
14.05.2018 [Происшествия]

В Череповце полуторагодовалая девочка разбилась насмерть, выпав из окна четвертого этажа

3009
0
14.05.2018 [Происшествия]

В Череповце водитель ВАЗа сбил пенсионерку и ребенка, бросил машину во дворах и скрылся

1683
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Летягин арестован в Коми
В «Мире забытых вещей» покажут рисунки вологодских школьников начала XX века
В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня
Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая
В Череповце рабочего, чистившего бункер от налипшей шихты, засыпало насмерть
 
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
0
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

572
0
15.05.2018 [Обзор Прессы]

Казённое удовольствие

253
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика