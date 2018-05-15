Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая

15.05.2018 [Культура]

Тотемскую «Ночь в музее» посвятят 150-летию театрального дела в городе. Акция состоится в районном центре 19 мая.

Как сообщает Тотемское музейное объединение, большинство мероприятий праздника пройдет в Краеведческом музее города. На втором этаже состоится премьерный показ спектакля Тотемского народного театра «Время, вперед!», посвященный тотемской жизни в первые десятилетия советской власти. Время сеансов - каждый час с 19.00 до 23.00.

На первом этаже здания по улице Ворошилова, 44 откроется театр теней краеведческого музея «В гостях у сказки», а в музейном дворике в случае хорошей погоды кукольный театр «Золотой ключик» представит сказку «Липунюшка». Интеллектуалы смогут сразиться в творческом состязании «Вся жизнь – театр», которое подготовил сотрудник музея Анатолий Пахнин. Допоздна будут работать площадки мастер-классов.

В музее церковной старины в «Ночь музеев» состоится открытие нового выставочного зала «Деревянная скульптура», где будут представлены шедевры из музейных запасников. В соседнем музейно-выставочном центре, в то же время состоится интеллектуальное состязание «ДиноКОМП-2018» на выставке ретро-техники. Кроме того, в музейную ночь в Тотьме традиционно будут работать обе колокольни.

Все вырученные в ходе акции средства пойдут на издание альбома «Осколки времени-2: Тотьма на фотографиях первых десятилетий советской власти». Подробную программу акции можно найти в группе Тотемского музейного объединения в соцсети. 

Тэги: Ночь музеев
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
День Победы в Вологде: фоторепортаж
15.05.2018 [Общество]

В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору

1308
2
15.05.2018 [Происшествия]

Две девочки-подростка из Череповца уехали на попутках в Дагестан, чтобы выйти замуж

2387
1
14.05.2018 [Общество]

Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков

3592
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Летягин арестован в Коми
В «Мире забытых вещей» покажут рисунки вологодских школьников начала XX века
В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня
Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая
В Череповце рабочего, чистившего бункер от налипшей шихты, засыпало насмерть
 
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
0
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

572
0
15.05.2018 [Обзор Прессы]

Казённое удовольствие

253
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика