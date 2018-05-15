Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая

Тотемскую «Ночь в музее» посвятят 150-летию театрального дела в городе. Акция состоится в районном центре 19 мая.

Как сообщает Тотемское музейное объединение, большинство мероприятий праздника пройдет в Краеведческом музее города. На втором этаже состоится премьерный показ спектакля Тотемского народного театра «Время, вперед!», посвященный тотемской жизни в первые десятилетия советской власти. Время сеансов - каждый час с 19.00 до 23.00.

На первом этаже здания по улице Ворошилова, 44 откроется театр теней краеведческого музея «В гостях у сказки», а в музейном дворике в случае хорошей погоды кукольный театр «Золотой ключик» представит сказку «Липунюшка». Интеллектуалы смогут сразиться в творческом состязании «Вся жизнь – театр», которое подготовил сотрудник музея Анатолий Пахнин. Допоздна будут работать площадки мастер-классов.

В музее церковной старины в «Ночь музеев» состоится открытие нового выставочного зала «Деревянная скульптура», где будут представлены шедевры из музейных запасников. В соседнем музейно-выставочном центре, в то же время состоится интеллектуальное состязание «ДиноКОМП-2018» на выставке ретро-техники. Кроме того, в музейную ночь в Тотьме традиционно будут работать обе колокольни.

Все вырученные в ходе акции средства пойдут на издание альбома «Осколки времени-2: Тотьма на фотографиях первых десятилетий советской власти». Подробную программу акции можно найти в группе Тотемского музейного объединения в соцсети.