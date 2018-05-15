В Череповце рабочего, чистившего бункер от налипшей шихты, засыпало насмерть

15.05.2018 [Происшествия]

В Череповце работник ООО «Технология» погиб при очистке бункера от налипшей шихты*. Как сообщает Государственная инспекция труда по Вологодской области, инцидент произошел 11 мая на территории предприятия.

- При проведении работ по очистке бункера от налипшей шихты, произошло обрушение шихты со стенок бункера, в результате работника, находившегося на дне бункера, засыпало материалом,- сообщается на сайте Гоиснспекции.

Инспекция труда совместно с работодателем проводит расследование несчастного случая, устанавливаются обстоятельства, причины и лица, допустившие нарушение.

* смесь исходных материалов, а в некоторых случаях (например, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива в определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах

Тэги: охрана труда, несчастный случай
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