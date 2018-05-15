Законопроект об ответных санкциях против США принят в первом чтении

15.05.2018 [Экономика]

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США и других недружественных России государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Как сообщают "Ведомости", в первом чтении законопроект принят в изначальной редакции. Она предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, редкоземельных металлов из США и отдельных иностранных государств. Кроме того, проект разрешает приостанавливать сотрудничество с США и американскими компаниями в ядерной энергетике, авиастроении и создании ракетных двигателей, а также вводить запрет на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов.

Ко второму чтению проект значительно доработают. Юристы Кремля раскритиковали исходный текст документа, инициаторами которого выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

- В администрации президента посчитали, что принятие документа нанесет вред не зарубежным, а российским компаниям. Документ, в частности, предполагал приостановку или прекращение сотрудничества с американскими компаниями в области авиастроения, что создавало риски для «ВСМПО-Ависмы», единственного в России и одного из крупнейших в мире поставщика титана, - сообщаеют "Ведомости".

После обсуждения с экспертами, бизнесом и профильными госструктурами из законопроекта решили убрать положения, касающиеся контрсанкций в отношении конкретной продукции, и сделать его рамочным. В новом варианте документа будет использована гораздо более общая формулировка: речь пойдет о запрете «или ограничении ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства».

Рассмотреть законопроект о контрсанкциях во втором чтении планируется 17 мая. Параллельно Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение и поддержку на территории России западных санкций. Пока непонятно, по какой логике он будет составлен. О том, чем грозит введение наказания за соблюдение антироссийских санкций в РФ, писала Газета.ру.

Тэги: санкции, госдума, США, импорт, экономика
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Вологде обрушилась плита пешеходного моста
Дыру в пешеходном мосту в Вологде закрыли деревянным настилом
Обрушившийся Красный мост в Вологде обещают капитально отремонтировать к 1 сентября
Два из четырех лотов на ремонт дворов в Вологде выиграла фирма директора ООО "Магистраль"
Городские власти сказали, что в Вологде нет земли для инвесторов, достраивающих дома для обманутых дольщиков
"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг
В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок
«Магистраль» заплатит жительнице Иваново 370 000 рублей за пострадавший из-за плохой дороги грузовик
Власти Вологодской области планируют взять в кредит еще 2 млрд рублей
День Победы в Вологде: фоторепортаж
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Гендиректор МРСК Северо-Запада Александр Летягин арестован в Коми
В «Мире забытых вещей» покажут рисунки вологодских школьников начала XX века
В Вологде не могут продать историческое здание, из которого выгоняют Камерный театр
В Вологде и Череповце родители школьников собирают подписи, чтобы сделать «Истоки» предметом по выбору
Городской пляж в парке Мира в Вологде откроется 10 июня
Театральная «Ночь в музее» пройдет в Тотьме 19 мая
В Череповце рабочего, чистившего бункер от налипшей шихты, засыпало насмерть
 
15.05.2018 [Общество]

"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

3538
0
15.05.2018 [БлогоVO]

Ямнаш!

572
0
15.05.2018 [Обзор Прессы]

Казённое удовольствие

253
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика