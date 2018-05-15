Законопроект об ответных санкциях против США принят в первом чтении

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о контрсанкциях против США и других недружественных России государств, присоединившихся к антироссийским санкциям.

Как сообщают "Ведомости", в первом чтении законопроект принят в изначальной редакции. Она предусматривает наделение правительства полномочиями ограничить импорт сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов, редкоземельных металлов из США и отдельных иностранных государств. Кроме того, проект разрешает приостанавливать сотрудничество с США и американскими компаниями в ядерной энергетике, авиастроении и создании ракетных двигателей, а также вводить запрет на привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов.

Ко второму чтению проект значительно доработают. Юристы Кремля раскритиковали исходный текст документа, инициаторами которого выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций.

- В администрации президента посчитали, что принятие документа нанесет вред не зарубежным, а российским компаниям. Документ, в частности, предполагал приостановку или прекращение сотрудничества с американскими компаниями в области авиастроения, что создавало риски для «ВСМПО-Ависмы», единственного в России и одного из крупнейших в мире поставщика титана, - сообщаеют "Ведомости".

После обсуждения с экспертами, бизнесом и профильными госструктурами из законопроекта решили убрать положения, касающиеся контрсанкций в отношении конкретной продукции, и сделать его рамочным. В новом варианте документа будет использована гораздо более общая формулировка: речь пойдет о запрете «или ограничении ввоза на территорию России продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются недружественные иностранные государства».

Рассмотреть законопроект о контрсанкциях во втором чтении планируется 17 мая. Параллельно Госдума рассматривает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение и поддержку на территории России западных санкций. Пока непонятно, по какой логике он будет составлен. О том, чем грозит введение наказания за соблюдение антироссийских санкций в РФ, писала Газета.ру.