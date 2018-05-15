Правительство Вологодской области заключит соглашение с "Кузькиным Домом"

Правительство области предварительно одобрило два соглашения с потенциальными резидентами создаваемой территории опережающего социально-экономического развития в Соколе - компаниями «Агропромторг» и «Кузькин Дом».

Как пояснил заместитель губернатора Виталий Тушинов, заявку на создание ТОСЭР в Соколе планируется подать во втором квартале 2018 года.

«Возможность стать резидентами создаваемой ТОСЭР в настоящее время рассматривают пять предприятий, подбор которых осуществляла администрация города Сокол. Предварительно Правительство области готово подписать два соглашения о намерениях. Одно из них - с предприятием «Агропромторг», предложившим инвестпроект по созданию технологической линии по переработке полимерных отходов. Второе соглашение с компанией «Кузькин Дом» предусматривает создание мастерской по производству игрушек и сувенирной продукции. Инвестиции в эти проекты оцениваются в 42,5 млн рублей, - пояснил Виталий Тушинов. – Еще с тремя потенциальными резидентами ведутся переговоры».

Виталий Тушинов также рассказал, что в Соколе планируется создание кластера деревообработки. В городе уже создан индустриальный парк «Сокол», в котором работают два резидента, сообщает пресс-служба областного правительства.

Напомним, весной 2017 года властям Сокола предложили добиваться для города статуса территории опережающего экономического развития с помощью новых проектов. Статус территории опережающего социально-экономического развития предусмотрен Министерством экономического развития РФ для моногородов и предполагает установление особого налогового режима для предпринимателей-резидентов.