В Вологодской области впервые применят закон о поддержке обманутых дольщиков

15.05.2018 [Общество]

В Череповце фирма, готовая выделить квартиры 12 обманутым дольщикам, получит земельный участок под новое строительство без проведения торгов. Соответствующее решение было принято на заседании Инвестиционного совета при губернаторе.

Компания «Реал-СВ» готова решить вопросы двух проблемных объектов - многоквартирных жилых домов на ул. Первомайской и ул. Раахе. С каждым из 12 обманутых дольщиков уже были проведены индивидуальные встречи и заключены соглашения о намерениях.

«В рамках реализации закона мы предлагаем до четвертого квартала этого года предоставить жилые квартиры в новом строящемся доме на Октябрьском проспекте. Готовность объекта – порядка 90%, - рассказала директор ООО «Реал-СВ» Наталья Гордеева. - Отношения наши будут скреплены соглашениями в рамках заключения договоров долевого участия с последующей регистрацией в Росреестре».

В свою очередь включение проекта застройщика в список масштабных, поддержанное всеми участниками заседания инвестсовета при губернаторе, позволит компании в дальнейшем получить земельный участок в аренду без проведения торгов.

«Это первый опыт реализации данного механизма в рамках областного закона по обеспечению прав пострадавших участников долевого строительства. Сейчас в различной стадии детализации находится проработка других объектов, часть из которых вскоре будет вынесена на заседание инвестиционного совета», - пояснил первый заместитель губернатора Антон Кольцов.

Добавим, что основнйо учредитель «Реал-СВ» - Анатолий Юганов, директор ООО "Городской рынок" в Череповце.

Рассматривается вариант достройки или предоставления квартир еще по шести объектам, в первую очередь – в Вологодском и Шекснинском районах, сообщает сайт регионального правительства.

В Вологде ситуация обстоит по-другому. Накануне начальник департамента градостроительства Анатолий Баранов заявил, что в областной столице нет участков, которые можно бы было предоставить таким инвесторам.

Тэги: дольщики
Сюжет: обманутые дольщики
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