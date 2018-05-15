Вологжанин украл в супермаркете пиво и тушенку, но был задержан, когда снова пришел за пивом

В Вологде задержали мужчину, который дважды в течение двух часов обворовал один из супермаркетов на улице Добролюбова. Когда он вернулся третий раз, его задержали.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье вечером.

Сотрудники Росгвардии получили сообщение о срабатывании в супермаркете тревожной кнопки. Администратор пояснил, что они обратили внимание на покупателя, который долгое время находился в алкогольном отделе. Потом он взял с полки две банки пива, и спрятав их под куртку, попытался покинуть торговый зал. Работники магазина нажали тревожную кнопку.

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, а также просмотрели запись с видеокамер. Оказалось, что ранее в тот же день задержанный похитил две банки пива и ушел из супермаркета, а затем вернулся и вынес под курткой две банки тушенки.

46-летнего мужчину доставили в полицию. Выяснилось, что ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.