"Такая противоречивая вся": почему Красный мост в Вологде не был отремонтирован в 2011-2012 гг

Любовь Южакова

Красный мост в Вологде, плита которого обрушилась 11 мая, обещают капитально отремонтировать к 1 сентября 2018 года. Между тем, контракт на ремонт этого моста был заключен еще в 2011 году, заказчиком выступал Градостроительный центр Вологды, а исполнителем - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Newsvo разбирался, почему работы по этому по контракту так и не были выполнены. Оказалось, что градцентр, который является подведомственным учреждением администрации Вологды, составил аукционную документацию с такими противоречивыми условиями, что сделать ремонт, соблюдая их, было просто невозможно. А чиновники потом сказали, что виноват подрядчик.

Фото ЕДДС г. Вологды

Странные условия

16 марта 2011 года МУ «Градостроительный центр города Вологды», который является подведомственным учреждением городской администрации, объявил о проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции пешеходного Красного моста в створе улиц Добролюбова – Зосимовской. Начальная стоимость контракта составляла 29,9 млн рублей. За эти деньги, по условиям контракта, победитель аукциона должен был выполнить ремонт пролетного строения, мостового полотна, промежуточных опор, береговых опор, реконструкцию лестничных сходов, обустроить фонтан, смонтировать наружное освещение и подсветку моста.

В документации к закупке также отмечалось, что 5 млн рублей из общей суммы подрядчик должен был освоить в 2011 году, остальное – в 2012 году. Это условие противоречило другому, изложенному в том же контракте, - реконструкция моста должна быть завершена к 1 октября 2011 года. Однако на момент подачи заявок на эту нестыковку почему-то никто не обратил внимания.

Подведение итогов аукциона состоялось 25 марта 2011 года. В нем приняла участие всего одна фирма - ООО «Строительно-монтажная компания» из Красноярска. Она и выиграла этот контракт, согласившись исполнить его по начальной цене. Согласно информации с сайта гозакупок, стороны подписали документы 8 апреля 2011 года.

Как 2012 год оказался в 2011-м

По условиям контракта, в течение трех дней с момента его заключения подрядчик обязуется предоставить заказчику календарный план выполнения работ.

«Строительно-монтажная компания» направила заказчику соответствующий документ, в котором был указан объем работ на 2011 год на сумму 5 млн рублей, что соответствовало контракту. В примечании к плану было указано, что наименование работ на последующие годы будут внесены в данный график дополнительно на основании изменений к контракту после определения финансирования на 2012 год и последующие годы в соответствии с пунктом 2.1 контракта.

Однако такой вариант Градостроительный центр не устроил – муниципальное учреждение посчитало, что в календарный план 2011 года должен был включен весь объем работ, предусмотренных контрактом, поскольку по документам реконструкция моста должна быть завершена к 1 октября 2011 года. В итоге заказчик не утвердил предложенный подрядчиком календарный план, и тот обратился в суд с требованием расторгнуть контракт.

- ООО «Строительно-монтажная компания», сославшись на бездействие заказчика, не утвердившего календарный план для выполнения предусмотренных контрактом работ, что в свою очередь, не позволило подрядчику приступить к их выполнению и своевременно завершить к установленному в контракте сроку, обратилось в суд с настоящим иском о расторжении контракта, - говорится в решении Арбитражного суда Вологодской области.

Градостроительный центр, в свою очередь, направил встречный иск о расторжении контракта, взыскании неустойки и штрафа.

Рассмотрев все обстоятельства дела, Арбитражный суд пришел к выводу, что требование о включении в календарный план 2011 года всего объема работ, предусмотренных контрактом, не основано на условиях контракта, а заказчик не представил в материалы дела доказательства, которые бы давали ему основания для отказа от утверждения календарного плана выполнения работ.

- Суд пришел к выводу о том, что после подписания контракта произошло существенное изменение обстоятельств, из которых исходили стороны при его заключении, выразившееся в том, что подрядчик не имел возможности приступить к началу выполнения работ по независящим от него обстоятельствам. Невозможность исполнения контракта в установленный срок вызвана объективными обстоятельствами, на которые истец при максимальной степени заботливости и осмотрительности не мог повлиять, - говорится в решении суда.

В итоге решением Арбитражного суда от 27 февраля 2012 года контракт между ООО «Строительно-монтажная компания» и Градостроительным центром был расторгнут.

Примечательно, что летом 2011 года, объясняя жителям и журналистам, почему ремонт моста не был выполнен, главный финансист Вологды Вадим Цепа сказал, что, когда сроки начала работ подошли, подрядчик... пропал (!) Он добавил, что идут судебные разбирательства, контракт будет заключен новый с новой организацией, а работы по ремонту моста будут проведены в полном объеме в 2012 году.

Фото Newsvo

Апелляция

Градостроительный центр с таким решением не согласился и решил обжаловать его в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде. В апелляции учреждение потребовало удовлетворить свое встречное исковое заявление о расторжении контракта, взыскании неустойки в размере 3,5 млн рублей и штрафа в сумме 300 тысяч рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд посчитал, что контракт нельзя расторгнуть, потому что… он не был заключен.

- С учетом положений данной правовой нормы и пункта 3.3 контракта апелляционный суд полагает, что контракт подлежал заключению с Приложением №2 (ред. – речь идет о календарном плане работ) по условиям которого сторонами должно быть достигнуто соглашение. Между, тем, судом первой инстанции установлено и данное обстоятельство подтверждается объяснениями представителей сторон, что Приложение №2 «Календарный (производственный) план выполнения работ» к названному контракту между сторонами не согласован и не подписан. При таких обстоятельствах дела и в соответствии с положениями статей 432, 702, 708 ГК РФ апелляционный суд приходит к выводу, что муниципальный контракт от 08.04.2011 является не заключенным, так как не согласованы его существенные условия, - говорится в решении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда, которое было опубликовано в мае 2012 года.

Суд обратил внимание и на нестыковку в сроках выполнения работ и финансировании реконструкции. По условиям контракта, подрядчик не мог выполнить работ в 2011 году стоимостью больше чем 5 млн рублей, но при этом до 1 октября должен сдать все работы по контракту на сумму 29,9 млн рублей.

- Поскольку рассматриваемый контракт не был заключен, то он не порождает взаимных прав и обязанностей и не может быть расторгнут. В связи с этим, иск ООО «Строительно-монтажная компания» о расторжении муниципального контракта удовлетворению не подлежит. Обжалуемое решение суда в указанной части следует отменить. Оснований для удовлетворения встречного иска также не имеется, - заключил суд.

Почему аукцион не был объявлен снова, неизвестно. Мы отправили запрос по этому поводу в администраю Вологды.

Добавим, что на момент подготовки аукционной документации на выполнение работ по реконструкции пешеходного Красного моста в 2011 году директором Градостроительного центра была Лариса Голикова, а ее заместителем - Владимир Якушев. В марте 2011 года городская прокуратура сообщала, что в отношении женщины заведено уголовное дело по ст. 286 ч.1, 286 ч.1 УК РФ. Дело в том, что до 1 января 2011 года в Вологде должны были реконструировать детсад по адресу Дзержинского, 7 «А», на проведение работ был заключен муниципальный контракт, но работы так и не были выполнены, потому что директор Градостроительного центра Лариса Голикова расторгла договор в одностороннем порядке. По данным прокуратуры, женщина превысила свои должностные полномочия. В декабре 2011 года уголовное дело в отношении Голиковой было прекращено в связи с деятельным раскаянием.