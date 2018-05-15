Две девочки-подростка из Череповца уехали на попутках в Дагестан, чтобы выйти замуж

В Дагестане задержали двух девочек-подростков из Череповца, которые на попутках приехали в республику, чтобы выйти замуж.

Заявление о пропаже школьниц в полицию написали родители 9 мая: череповчанки ушли из дома 8 мая и к вечеру следующего дня так и не вернулись. В ходе начавшихся поисков полицейские пришли к выводу, что девочки могли уехать в Дагестан, туда отослали ориентировки на пропавших.

Спустя несколько дней от полиции Дагестана поступило сообщение, что похожие девушки были задержаны на одном из блокпостов.

- Сами девочки рассказывают, что познакомились в интернете с мальчиками из Дагестана, общались какое-то время, а потом новые знакомые предложили им выйти замуж. Согласившись на это предложение, череповчанки на попутках и автобусах решили добраться до Дагестана, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Обоих подростков в ближайшее время доставят домой к родителям.