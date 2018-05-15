Сдать бесплатный тест на ВИЧ вологжане могут в поликлиниках по месту жительства

15.05.2018 [Общество]

С 14 по 20 мая в Вологодской области проходит пятая Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Ее основная цель – привлечь внимание общественности к проблеме распространения ВИЧ-инфекции, донести до каждого человека достоверную информацию об основных методах профилактики, диагностики и лечения заболевания, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В Вологодской области на начало мая 2018 года зарегистрировано 3785 жителей области с диагнозом «ВИЧ», из них 173 – в текущем году. Наиболее высокий рост заболеваемости был отмечен в 2017 году. Эта акция направлена на диагностику и профилактику ВИЧ-инфекции.  Люди должны быть проинформированы. В рамках акции будут проходить профилактические и образовательные лекции, семинары и бесплатные обследования на ВИЧ -инфекцию  на базе различных лечебных учреждений. 20 мая в поликлиниках Вологды, Череповца и в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями жители области смогут бесплатно сдать анализ на ВИЧ-инфекцию и проверить свое здоровье», - говорит начальник департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

Наибольшее количество заболевших – это лица в возрасте от 25 до 39 лет. В основном, заражение ВИЧ-инфекцией произошло половым путем. Среди впервые выявленных ВИЧ-инфицированных 40% составляет работающее население и более 18% - неработающие. 

Сдать тест на ВИЧ жители области могут в поликлиниках по месту жительства. В Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями по адресу Вологда, Щетинина 17 А сделать это смогут все желающие.

Также в рамках данной акции будут организованы бесплатные анонимные тестирования в местах массового скопления людей, размещены аудио- и видеоролики по профилактике ВИЧ-инфекции на телевидении, радио, сайтах, в социальных сетях.

Тэги: СПИД, ВИЧ
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