Жителя Вохтоги приговорили к условному сроку за распространение в соцсети детского порно

В Грязовецком районе вынесли приговор 34-летнему жителю Вохтоги, который в соцсети рассылал видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Следствием и судом установлено, что преступление было совершено мужчиной в марте-мае 2017 года. Используя свой компьютер, обвиняемый отправил двум пользователям соцсети сообщения со ссылками на видеофайлы, содержащие порнографические изображения лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.

Мужчину признали виновным по статье пп. «а, г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).