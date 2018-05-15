Жителя Вохтоги приговорили к условному сроку за распространение в соцсети детского порно
В Грязовецком районе вынесли приговор 34-летнему жителю Вохтоги, который в соцсети рассылал видео с порнографическими изображениями несовершеннолетних.
Следствием и судом установлено, что преступление было совершено мужчиной в марте-мае 2017 года. Используя свой компьютер, обвиняемый отправил двум пользователям соцсети сообщения со ссылками на видеофайлы, содержащие порнографические изображения лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Мужчину признали виновным по статье пп. «а, г» ч.2 ст.242.1 УК РФ (оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних).
- Приговором Грязовецкого районного суда подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, в течение которого возложены обязанности: не менять постоянное место жительства без согласия компетентного органа, ежемесячно являться на регистрацию в данный орган, не совершать правонарушений, посягающих на общественный порядок и безопасность, - сообщает региональное управление следственного комитета.