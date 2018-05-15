«Фестивальное лето»: культурные события в Вологодской области летом 2018 года

15.05.2018 [Общество]

В этом году в рамках "Фестивального лета" вологжан ожидают более десятка культурных мероприятий.

Концерт камерного мужского хора Вологодской филармонии пройдет в Софийском соборе Вологды 15 мая в рамках IX открытого фестиваля православной культуры «Покровские встречи» памяти святителя Игнатия Брянчанинова. Он стартовал в минувшие выходные в усадьбе Брянчаниновых в селе Покровском.

- В рамках проекта «Фестивальное лето» нас в этом году ждет 13 мероприятий, это достаточно насыщенная повестка. Стартуем мы традиционно, всегда в мае, мероприятием, которое завоевало популярность – «Покровские встречи», фестиваль и памяти, и мыслей, и, наверное, подвига жизни известного просветителя, наставника, духовного деятеля Игнатия Брянчанинова, - отметил замгубернатора Вологодской области Олег Васильев.

16 мая в усадьбе Брянчаниновых состоятся VI Брянчаниновские чтения, посвященные памяти святителя Игнатия. Докладчики представят сообщения по темам: «Духовное и литературное наследие святителя Игнатия (Брянчанинова). Опыт духовной жизни», «Учительство и наставничество – духовная потребность и историческая традиция российского общества» (доклады посвящены памяти д. ист. наук Александра Камкина), «Культурно-историческое наследие усадеб Вологодчины».

18 мая Вологодский музей-заповедник приглашает бесплатно посетить выставки «Православная Вологда» (Юго-Западная башня Кремля) и «Страницы жизни Константина Батюшкова» (музей «Мир забытых вещей»). В областной научной библиотеке пройдет концерт Вологодского регионального отделения Союза композиторов России «Музыкальное приношение».

«Фестивальное лето» продолжится в июне Фестивалем уличного кино в Череповце. 12 июня посмотреть короткометражные картины под открытым небом можно будет на восьми площадках города.

В рамках празднования Дня города в Вологде пройдут международный фестиваль народных промыслов «Город ремесел» – 28 июня - 1 июля - и VIII Русские Ганзейские дни – 29 июня - 1 июля.

Кроме того, жителей области летом ожидают: Фестиваль  национальных культур «Единство» – 30 июня (г. Вологда); выставочный российско-французский проект «Алекс Долль. Впечатления от Цветка» 11 - 13 июля (г. Вологда); Фестиваль «Музыкальная экспедиция» 25 июля - 2 августа (гг. Вологда, Сокол, Тотьма, Никольск, Великий Устюг, Бабаево, Череповец).

Кроме того 12-15 июля в Никольском районе пройдут Юбилейные торжества к 105-летию со дня рождения поэта Александра Яшина.

Еще одно  важное событие фестивального лета – это V Межрегиональный фольклорный фестиваль «Деревня – душа России». В этом году он пройдет 2 - 4 августа в Кичменгско-Городецком районе и будет приурочен к 550-летию села Кичменгский Городок.

Напомним также, что с 19 по 27 июня в Вологодской области пройдет 14-й театральный фестиваль «Голоса истории».

Полный список творческих проектов и фестивалей.

Тэги: фестивали
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