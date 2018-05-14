Вологжанин Антон Востриков завоевал золото межрегионального чемпионата по пауэрлифтингу

Вологжанин Антон Востриков завоевал первое место на Чемпионате Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу. Соревнования проходили в Вологде в минувшие выходные, 13 и 14 мая.

Антон передвигается на инвалидной коляске, но соревновался наравне с другими спортсменами и оказался лучшим в номинации «жим лежа» в весовой категории до 82,5 килограммов. При собственном весе 81,3 килограмма он поднял 140 килограммов.

Отметим, что это уже не первая победа молодого человека – в ноябре прошлого года вологжанин занял первое место на Кубке мира по пауэрлифтингу среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.