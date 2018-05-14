В Вологодском районе после передачи церкви здания школы дети будут ездить на учебу в другой поселок

Здания Заоникиевской специальной (коррекционной) школы-интерната в деревне Лучниково Вологодского района передадут в пользование РПЦ. Учеников переведут в Первомайскую школу поселка Уткино, который находится на расстоянии около 40 километров от Лучников. Местные власти объясняют ситуацию тем, что здание школы в Лучниково требует ремонта.

Как сообщает пресс-служба администрации Вологодского района, школа-интернат уже много лет располагается на территории бывшего Заоникиевского монастыря. При этом здания, где проходили занятия для ребят, требуют ремонта, а старая котельная, по оценкам специалистов, вряд ли выдержала бы ещё один отопительный сезон. Кроме того, на территории находятся полуразрушенные строения, что тоже, по словам чиновников, небезопасно для детей. Сейчас в школе-интернате живут 37 школьников.

- Мы рассмотрели массу всевозможных вариантов решения вопроса. После обсуждения с педагогическим коллективом и Вологодской Митрополией мы приняли важное решение: передать весь комплекс РПЦ, а ребят перевести в другую школу - Первомайскую, которая находится в п. Уткино. Здесь же, в Уткино, мы подобрали хорошее помещение для размещения детей. Там требуется небольшой ремонт - его мы обязательно проведём, чтобы к началу нового учебного года дети приехали в комфортные условия (ред. - из бюджета района на ремонт выделено 2,5 млн руб.). Подвоз школьников тоже организуем, а педагогический состав постараемся по максимуму сохранить, - отметил глава района Сергей Жестянников.

Вологодская митрополия планирует восстановить Заоникиевский монастырь. В ближайшее время здесь начнут замену окон, и, возможно, проведут газ.