В Вологде девять нелегальных мигрантов жили и работали в торговом центре

В Вологде полиция обнаружила в одном из торговых центров бригаду незаконно работающих мигрантов. Девять человек ремонтировали помещения магазина и там же проживали.

Нарушители миграционного законодательства были выявлены во время рейда, сообщает пресс-служба областного УМВД:

- Стражи правопорядка установили, что гости из ближнего зарубежья выполняли работы по отделке помещений торгового центра, где непосредственно и проживали. У них отсутствовали необходимые для осуществления трудовой деятельности документы.

За нарушение режима пребывания в России мигрантам грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны или без такового.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).

Адрес торгового центра, в которой жили мигранты, в областном УМВД корреспонденту Newsvo назвать отказались. Предлагаем читателям посмотреть фото в галерее и сообщить, если вы знаете, в каком ТЦ находятся эти помещения.