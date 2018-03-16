Городские власти ответили на открытое письмо жителей о необходимости культурного центра в Прилуках

16.03.2018 [Общество]

Жители Прилук в Вологде обратились к губернатору области Олегу Кувшинникову с открытым письмом, в котором просят помощи в создании нового культурно-досугового центра на территории микрорайона. Вологжане предлагают использовать для этих целей освободившиеся здания специального дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Монастырской. Социальное учреждение было закрыто осенью прошлого года: постояльцев переселили в Центр социальной адаптации в Грязовец.

В январе этого года жители Прилук изложили свою идею городской администрации, однако, по их словам, создание культурного центра власти не поддержали.

- На днях был получен ответ, в котором Департамент имущественных отношений Администрации г. Вологды сообщает, что «здания дома-интерната находятся на значительном удалении от зоны массовой многоквартирной застройки, размещение в них учреждений культуры и дополнительного образования не целесообразно», предложение о встрече с жителями просто проигнорировано.  По нашему мнению, такой ответ - образец служебной безответственности и равнодушия к интересам горожан. Учреждения культуры, дополнительного образования, как и школы в Заречной части города, находятся на расстоянии нескольких километров от Прилук, для большинства детей микрорайона они недоступны, - говорится в открытом письме вологжан.

В тексте письма горожане также ссылаются на данные социологических опросов: 80% жителей Прилук оценивают обеспеченность района услугами учреждений культуры, досуга для взрослых и детей как «плохую и скорее плохую».

После публикации этого обращения в рубрике БлогоVo на нашем сайте, ситуацию с созданием культурного центра прокомментировал на своей странице ВКонтакте глава Вологды Юрий Сапожников. Чиновник ответил, что «в социальных сетях и ряде СМИ появилась не совсем корректная информация».

- В прошлом году, как только здание бывшего интерната на улице Монастырской освободилось, мы начали работу с департаментом имущественных отношений области о его передаче в муниципальную собственность. Планируется, что уже в ближайшее время этот вопрос будет решен, подчеркну - документально имущество ещё не передано городу, но процесс на стадии завершения. Как только здание будет передано в собственность города, мы планируем встретиться с жителями микрорайона, чтобы определиться, какие именно направления культуры и досуга нужны и детям, и взрослым. Предварительно мы уже обсудили этот вопрос с Сергеем Воропановым, понимание необходимости имеется. Однако, нужно помнить - любое дополнительное культурно-досуговое учреждение - это новые бюджетные обязательства. Поэтому будем последовательно решать этот вопрос, - пишет Юрий Сапожников.

По словам чиновника, после того, как здание передадут городу, необходимо будет привести его в соответствие с новым назначением, местные власти будут думать, где взять на это деньги.

- Предлагаю всем набраться терпения и постепенно реализовать эти задачи. Пока в Прилуках есть только ДЮЦ «Лидер», где работают муниципальные студии и кружки. Безусловно, микрорайону, учитывая его удаленность от центра города, нужен еще один культурно-досуговый центр, - подытожил Юрий Сапожников.

Тэги: досуг, культура
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