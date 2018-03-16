39-летний мужчина погиб во время пожара в квартире в Череповце

В Череповце сегодня ночью загорелась квартира в жилом доме на улице Юбилейной, на месте обнаружили тело 39-летнего мужчины.

- Запах дыма почувствовали соседи около 1 часа ночи, вызвали специалистов и, пытаясь спасти соседа, вскрыли одну дверь в квартиру. Вторую дверь открыть не сумели, ее вскрыли прибывшие специалисты МЧС. Им навстречу, по некоторым свидетельствам, выскочила кошка, но мужчину уже спасти не удалось, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Известно, что мужчина жил один, на момент произошедшего две двери его жилища были закрыты. Тело обнаружено на диване, рядом с которым располагалось кресло, именно там, по предварительным данным, находился очаг возгорания. Скорее всего, череповчанин скончался от отравления продуктами горения, поскольку ожоги получил не большие.

Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, выясняются причины возгорания и смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.