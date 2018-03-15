В департаменте образования объяснили причины объединения двух техникумов в Великом Устюге

В департаменте образования Вологодской области объяснили причины объединения автотранспортного и политехнического техникумов в Великом Устюге. Напомним, учреждения теперь стали Великоустюгским многопрофильным колледжем. Чтобы выяснить, как это отразится на учебном процессе и сотрудникам, Newsvo направил запрос в департамент образования.

По словам чиновников, в двух учебных заведениях совпадала одна специальность, а автотранспортный техникум несколько лет подряд не выполнял контрольные цифры приема и был признан Минобром неэффективным.

- Объективная основа для реорганизации в Великом Устюге возникла с передачей в 2012 году федерального Великоустюгского автотранспортного техникума на региональный уровень, в результате передачи у одного учредителя появились два техникума фактически одного профиля – автотранспортного. Например, в Великоустюгском автотранспортном техникуме в рамках специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», а в Великоустюгском политехническом техникуме – специальности «Механизация сельского хозяйства» студенты получали одинаковую квалификацию «Водитель автомобиля». Как следствие, учебно-материальная база и кадровый состав учреждений по специальностям и профессиям данного профиля дублировали друг друга, - говорится в ответе ведомства на официальный запрос Newsvo.

Политехнический техникум. Фото wikimapia.org

В 2017 году автотранспортный техникум осуществлял подготовку только по двум специальностям: «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Экономика и бухгалтерский учет». За последние три года контингент студентов техникума снизился на 26% (с 471 студента в 2013 году до 276 студентов в 2016 году).

- Возникли проблемы с трудоустройством по автотранспортным направлениям обучения в связи с избыточным количеством выпускников двух образовательных организаций, значительно снизились показатели участия студентов и мастеров производственного обучения в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства, - отмечают в департаменте образования.

По результатам мониторинга качества подготовки кадров, проведенного Министерством образования и науки Российской Федерации в 2016 году, Великоустюгский автотранспортный техникум был признан неэффективным по ключевым показателям, в том числе по контрольным цифрам приема студентов. В итоге его решено было объединить его с политехническим техникумом.

- Создание многопрофильного колледжа в Великом Устюге позволит вывести подготовку кадров Великоустюгского района на качественно новый уровень, обеспечить плановую наполняемость учреждений, исключить дублирование направлений подготовки, рационально направлять бюджетные средства и эффективно использовать учебно-материальную базу, обеспечить необходимые условия для обучения и проживания студентов, удовлетворить потребность в непрерывном профессиональном образовании, повысить качество подготовки выпускников и их трудоустройство, - считают в департаменте образования.

Фото из группы техникума в соцсети ВКонтакте.

Реорганизация учреждений завершилась 27 февраля, при этом сокращения числа работников, как говорят в департаменте, не было.

- Изменения в штатном расписании произошли по управленческому персоналу. Например, в учреждениях до реорганизации было 8 штатных единиц заместителей директора. В штатном расписании Великоустюгского многопрофильного колледжа утверждено 4 должности заместителей. Работникам предложены вакантные должности в соответствии с новым штатным расписанием, - говорится в ответе ведомства.

Подготовка по всем профессиям и специальностям, по которым обучаются в настоящее время студенты, продолжится, кроме специальности «Сервис на транспорте». Из-за невыполнения в течение последних трех лет контрольных цифр приема, в 2018 году прием абитуриентов на эту специальность не планируется.

- Автотранспортное направление сохранится, добавится профессия «Автомеханик», планируется расширить перечень подготовки по профессиям и специальностям из ТОП-50 и ТОП-60, например: «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства», «Сетевое и системное администрирование», «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «Поварское и кондитерское дело», «Мастер отделочных, строительных и декоративных работ», - сообщает департамент.

Здание на ул. П. Покровского, 13. Фото с Яндекс-панорамы

В ответе на запрос Newsvo также сообщается, что здания на улице Павла Покровского, ранее занимаемые автотранспортным техникумом, действительно передают Великоустюжской епархии.

- В процессе реорганизации учреждений в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности» осуществляется передача объектов федеральной собственности - зданий ансамбля Михайло-Архангельского монастыря на ул. П.Покровского, 13 Религиозной организации «Великоустюжская Епархия Русской православной Церкви», а именно: с 1 декабря 2017 года передана Церковь Владимирская Надвратная, с 1 марта 2018 года - сооружение Красные Святые ворота, Настоятельские кельи, Братские кельи, жилой дом (часть крепостной стены).

По адресу ул. П. Покровского, 13 находится пять зданий. Как нам рассказали жители, эти помещения использовались в техникуме под мастерские - студенты осваивали там станки, работали с машинами. Жители слышали, что там собираются открыть женский монастырь. Официальной информации по этому поводу пока не было.

Напомним, что многопрофильный колледж воглавил Андрей Башкин — член партии «Единая Россия» и депутат городского Совета Великого Устюга.