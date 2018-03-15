Вологжане смогут наблюдать за избирательными участками в интернете

15.03.2018 [Общество]

Все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать 18 марта видео в режиме онлайн. На портале нашвыбор2018.рф жители смогут наблюдать за ходом выборов, начиная с 23:00 17 марта по московскому времени.

Госконтракт на обеспечение этого видеонаблюдения был заключен с "Ростелекомом".

- Для просмотра видео на портале нашвыбор2018.рф пользователю не потребуется регистрация, достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера. Если гражданин захочет воспользоваться формой обратной связи, то ему нужно будет авторизоваться, используя учетную запись в ЕСИА. Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07:00 18 марта по местному времени, и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов, - сообщает «Ростелеком».

Во вреям трансляции будет работать номер «горячей линии» 8-800-301-00-55 , куда смогут обратиться представители УИК, ТИК и простые пользователи портала. Звонки на него будут бесплатными из любого региона России.

Тэги: выборы
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