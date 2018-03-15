Воспитанники клуба «Корабелы Прионежья» этим летом отправятся в водную экспедицию на Соловецкие острова

24 воспитанника центра «Корабелы Прионежья» в Вытегорском районе этим летом на самодельном судне отправятся в экспедицию на Соловецкие острова. Это стало возможным благодаря гранту в 2,5 миллиона рублей от Русского географического общества.

Сегодня в Вологде состоялось совещание, посвященное экспедиции. В нем приняли участие представители вологодского отделения РГО, арктического спасательного центра «Вытегра», центра «Корабелы Прионежья» и Вологодского государственного университета.

- Совещание было проведено с целью подготовки экспедиции – от базы «Корабелов Прионежья» в Вытегорском районе до Соловецких островов. Эта экспедиция будет насыщена различными мероприятиями для ребят – это изучение истории, географии, ихтиофауны, они параллельно через мастер-классы получат знания по технике безопасности, научатся управлять взрослым судном, заполнять путевые журналы. Экспедиция организуется на средства гранта Русского географического общества, грант выиграл Вологодский государственный университет. Мы создали штаб, который будет заниматься подготовкой этой экспедиции, следующее, расширенное заседание этого штаба состоится 24 апреля, - рассказал председатель управляющего совета РГО, вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

Путь от Вытегры до Соловецких островов три экипажа по 8 воспитанников ( в процессе экспедиции они будут заменять друг друга) преодолеют на самодельной шхуне. Ее маршрут проложен вдоль восточного побережья Онежского озера, по Беломоро-Балтийскому каналу, по Белому морю.

- Экспедиция Русского географического общества проходит каждый год, но в этом году у нас один из самых грандиозных маршрутов. Ребята изучат историю освоения Онежского озера, например, побывают на Чёлмужской косе, которая является природным памятником. Мы будем исследовать и подводные достопримечательности, места боев Онежской флотилии, побываем на острове Мег, где во времена Великой Отечественной войны была оборона. В маршруте есть населенные пункты на Беломоро-Балтийском канале, которые объявлены памятниками исторического наследия, например, село Надвоицы. Из исторического наследия интересен первый в России золотой рудник, золото откуда поступало на Соловецкие острова, и Соловецкий монастырь как раз занимался чеканкой монет. Дети рудник в рамках экспедиции также посетят, - рассказала председатель Вологодского областного отделения Русского географического общества Надежда Максутова.

Прежде, чем отправиться в экспедицию, ребята станут участниками профильной смены в детском образовательном центре «Корабелы Прионежья». Во время занятий и мастер-классов они подробно изучат маршрут до Соловецких островов, и отправятся в путешествие подготовленными. На организацию спецсмены также выделен грант от РГО в размере 700 тысяч рублей.